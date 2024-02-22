У США зростають антивоєнні настрої: чому американці проти будь-якої війни, — опитування

Американці більше хочуть зосередитися на проблемах усередині країни та побоюються втягування США в конфлікти за кордоном. Крім того, 70% респондентів виступили за мирні переговори України з РФ.

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Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, у США зростають антивоєнні настрої — американці не бажають навіть брати участь у війні, що життєво зачіпає їхню власну безпеку та національні інтереси на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Крім того, зростає відсоток громадян, які проти фінансування війни в Україні та в Газі. Про це 22 лютого повідомили оглядачі The Eurasian Times, провівши аналіз даних Інституту Квінсі.

Опитування, проведене консалтинговою фірмою Harris Poll, свідчить про те, що більшість респондентів виступають проти участі США у військових діях. А близько 70% бажають, щоб адміністрація президента Джо Байдена якнайшвидше "підштовхнула" Україну до миру з Росією шляхом переговорів.

"Результати свідчать про те, що політика уряду США щодо війни в Україні дедалі більше розходиться з громадською думкою напередодні другої річниці, 24 лютого, російського вторгнення", — зазначають оглядачі.

Якщо порівняти нинішнє опитування з аналогічним наприкінці 2022 року, то відсоток антивоєнних настроїв зріс на дев'ять пунктів. У зв'язку з цим автори публікації наголосили, що час опитування має велике значення, оскільки його опублікували на тлі повідомлень про те, що пропозицію президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні Вашингтон відкинув після контактів між посередниками наприкінці 2023 — на початку 2024 року, включно з раундом неофіційних переговорів у Туреччині.

Водночас американська сторона заперечує про наявність таких контактів, заявляючи, що між Москвою і Вашингтоном не було діалогу з питання мирних переговорів за участю України.

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Загалом американці хочуть зосередитися на проблемах усередині країни та побоюються втягування в конфлікти за кордоном, незважаючи на те, що конфлікти в таких регіонах, як Індо-Тихоокеанський або Близький Схід, де розташовані американські військові бази, матимуть серйозні геополітичні наслідки для США.

Однак коли постає питання про те, чи готові вони самі воювати, щоб забезпечити свої життєво важливі інтереси, американці не налаштовані відправляти війська за кордон. Було встановлено, що у 2023 хххроці армія і ВПС недоотримають близько 10 000 новобранців, а ВМС — менш як 6 000, підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко і керівник Асоціації малих громад Олексій Буряченко заявили в інтерв'ю Фокусу, що Україна все ж таки отримає пакет допомоги від США, оскільки президент Джо Байден не має наміру залишати свій ВПК без військових замовлень.