Американцы больше хотят сосредоточиться на проблемах внутри страны и опасаются втягивания США в конфликты за рубежом. Кроме того, 70% респондентов выступили за мирные переговоры Украины с РФ.

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Согласно последним опросам общественного мнения, в США растут антивоенные настроения — американцы не желают даже участвовать в войне, которая жизненно затрагивает их собственную безопасность и национальные интересы на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, растет процент граждан, которые против финансирования войны в Украине и в Газе. Об этом 22 февраля сообщили обозреватели The Eurasian Times, проведя анализ данных Института Куинси.

Опрос, проведенный консалтинговой фирмой Harris Poll, свидетельствует о том, что большинство респондентов выступают против участия США в военных действиях. А около 70% желают, чтобы администрация президента Джо Байдена как можно скорее "подтолкнула" Украину к миру с Россией путем переговоров.

"Результаты свидетельствуют о том, что политика правительства США в отношении войны в Украине все больше расходится с общественным мнением накануне второй годовщины, 24 февраля, российского вторжения", — отмечают обозреватели.

Если сравнить нынешний опрос с аналогичным в конце 2022 года, то процент антивоенных настроений вырос на девять пунктов. В этой связи авторы публикации подчеркнули, что время опроса имеет большое значение, поскольку он был опубликован на фоне сообщений о том, что предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине было отвергнуто Вашингтоном после контактов между посредниками в конце 2023 — начале 2024 года, включая раунд неофициальных переговоров в Турции.

В то же время американская сторона отрицает о наличие таких контактов, заявляя, что между Москвой и Вашингтоном не было диалога по вопросу мирных переговоров с участием Украины.

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В целом американцы хотят сосредоточиться на проблемах внутри страны и опасаются втягивания в конфликты за рубежом, несмотря на то, что конфликты в таких регионах, как Индо-Тихоокеанский или Ближний Восток, где расположены американские военные базы, будут иметь серьезные геополитические последствия для США.

Однако когда встает вопрос о том, готовы ли они сами воевать, чтобы обеспечить свои жизненно важные интересы, американцы не настроены отправлять войска за границу. Было установлено, что в 2023 году армия и ВВС недополучат около 10 000 новобранцев, а ВМС — менее 6 000, подытожили авторы материала.

Напомним, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко и руководитель Ассоциации малых общин Алексей Буряченко заявили в интервью Фокусу, что Украина все же получит пакет помощи от США, так как президент Джо Байден не намерен оставлять свой ВПК без военных заказов.