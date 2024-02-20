"Становище слабшає": Маск закликав Україну погодитися на умови Кремля (фото)

Мільярдер стверджує, що Україна вже програла повномасштабний конфлікт, а тисячі молодих людей "загинули ні за що".

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Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що Україна перебуває у програшній позиції у війні і повинна прагнути до укладення "мирної угоди" з Російською Федерацією. Про це він написав у своєму профілі в мережі Twitter.

За його словами, Україні слід було здатися Росії ще рік тому. Замість цього вона обрала шлях опору агресору, що, за словами мільярдера, призвело до марних жертв тисяч молодих людей.

"Так. Питання лише в тому, скільки людей помре, перш ніж цю реальність буде прийнято. Мирну угоду потрібно було укладати рік тому. Відтоді тисячі хлопців загинули ні за що, а становище України з кожним днем слабшає", — видав мільярдер.

Пост Ілона Маска

Крім того, Ілон Маск зробив репост допису американського блогера Wall Street Silver, який написав, що Україна нібито зазнала поразки у війні з РФ і тепер має погодитися на умови Кремля.

"Настав час для припинення вогню і мирних переговорів між Україною і Росією. Україна програла цю війну і нічого цього не змінить. Україні не вистачає людей для перемоги. 60 мільярдів доларів для України не змінять фактів. Росія збирається зберегти Крим і частину східної України", — йдеться в повідомленні Wall Street Silver.

Мільярдер погодився з цією заявою.

Пост Wall Street Silver

Нагадаємо, що Ілон Маск разом із Дональдом Трампом і Семом Альтманом очолили список найнебезпечніших людей груп і організацій в інтернеті за версією американського журналу Wired.

Також Фокус зазначав, що проєкт Маска Starlink зіткнувся із серйозною конкуренцією від компанії HughesNet.