"Викрити і заслати до Сибіру": в РФ показово заговорили про "чистки" українців, — ISW

Відкрито про переслідування та воєнні злочини розповідають не лише російські політики, а й місцеві колаборанти, яких призначили керувати окупаційними адміністраціями.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів про плани Росії щодо репресій українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 23 лютого.

За інформацією аналітиків, Медведєв стверджував, що українці та ТОТ, які "шкодять" Росії, повинні бути "викриті і покарані, заслані до Сибіру … для перевиховання в таборах примусової праці".

В ISW додають, що показові судові процеси і репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на саботажників, особливо в сільськогосподарській сфері.

Експерти зазначили, що використання Медведєвим риторики сталінської епохи про "чистки" є показовим.

Крім того, окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький також відкрито обговорював і намагався захистити незаконну російську окупаційну політику. Зокрема він виправдовував примусову депортацію українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну, і, ймовірно, навіть натякав на страти без суду і слідства українських громадян російськими окупаційними силами.

Також, як розповіли у звіті, РФ продовжує поширювати свою державну політику щодо системного релігійного переслідування на окуповану Україну.

Глава окупаційної адміністрації Донеччини Денис Пушилін 22 лютого опублікував кадри, на яких нібито видно, як Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ) і Росгвардія обшукують офіс громади "Свідків Єгови" в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. За словами Пушиліна, російська влада вилучила з офісу понад 5000 книг.

У ISW нагадали, що у 2017 році Росія заборонила "Свідків Єгови" та визнала їх як "екстремістську" організацію, а влада РФ переслідувала "Свідків Єгови" та інші релігійні меншини в Росії та Україні.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни у зведенні від 22 лютого уже повідомляли, що "губернатор" тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" РФ, і, ймовірно, натякнув на страти українців ЗС РФ.