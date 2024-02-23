"Або ти, або тебе": один із командирів Kraken розповів, як готуються штурмові операції

Наявність цивільних осіб у прифронтових населених пунктах серйозно ускладнює просування штурмових підрозділів. Тому громадян закликають пройти в укриття або підвал, щоб їх "узагалі не було видно", додав офіцер із позивним "Чіча".

Керівник штурмової роти спеціального підрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони "Чіча" зазначив, що планування бойових операцій може бути як оперативним, так і ґрунтовним. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Він повідомив, що в російських військах швидко відбувається ротація.

"У селищі, де було 80 солдатів, їх зараз 20. Це — слушний момент, щоб повернути цей населений пункт", — пояснює "Чіча".

Він заявив, що ключовим елементом в успіху операцій "Kraken" є командування.

"Чилі (один із командирів "Kraken" Сергій Величко — Ред.) дуже ретельно підходить до планування і бере все під свій контроль. Ми своєю чергою віримо командиру і виконуємо завдання, бо впевнені, що так, як він сказав, так воно і є", — пояснив він.

Також військовий додав, що боєць не може відмовитися від завдання, адже кожен професіонал має вчитися щохвилини.

"Коли не вистачає якогось досвіду, вирішує характер. Ти розумієш: або ти, або тебе. І, напевно, основою є люди, які поруч із тобою: якщо ти в них упевнений, а вони — в тобі, то ви все зможете і все зробите", — розповів "Чіча".

Проте лідер штурмової роти підкреслив, що наявність цивільних осіб у населених пунктах, де тривають бої, серйозно ускладнює пересування підрозділу під час оперативних дій.

"Ти розумієш, що це — звичайна людина, яка в жодному разі не повинна постраждати. Ми одразу просимо людей піти у свій підвал або якесь укриття, щоб їх узагалі не було видно", — констатував він.

Нагадаємо, що окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Kraken Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України показав навчання танкових екіпажів на полігонах. На опублікованих кадрах українські танкісти проходять бойове злагодження для більш ефективної роботи на фронті.