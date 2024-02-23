Основний пріоритет: у Пентагоні пояснили, коли передадуть Україні нову партію ATACMS

Заступник спікера відомства Сабріна Сінгх підкреслила, що Вашингтон може передати ЗСУ нову партію балістичних ракет за умови, якщо Конгрес схвалить законопроєкт про військову допомогу Україні.

США готові надати Україні всю необхідну військову підтримку, включно з балістичними ракетами ATACMS. Однак, перешкодою для цього стає відмова Конгресу затвердити відповідний фінансовий пакет для забезпечення оборонних потреб Києва. Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх на її брифінгу.

Згідно із заявою спікера, основним пріоритетом для України залишаються засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Саме цим питанням займалася остання зустріч Контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн".

Сінгх наголосила, що США не виключають жодних пунктів з порядку денного, включно з передачею Україні балістичних ракет ATACMS. Однак вона також зазначила, що Вашингтон зможе реалізувати це тільки після того, як законопроєкт про військову допомогу для України буде затверджено Конгресом.

"Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. На жаль, цьому перешкоджає Конгрес. Нам дійсно необхідно, щоб Конгрес надав нам фінансування для того, щоб забезпечити Україну всією необхідною зброєю. Нам не тільки потрібні додаткові кошти, нам потрібен ухвалений бюджет. Тому ми працюємо з Конгресом і сподіваємося, що нам вдасться щось зробити", — зазначила Сінгх.

Нагадаємо, 21 лютого експерт розповів про нові ATACMS, які можуть передати США. За словами військового оглядача Давида Шарпа, існує інший ефективний варіант ракет із гарним радіусом дії — високоточні боєприпаси GLSDB із дальністю до 150-160 кілометрів, які також можна запускати з реактивних систем HIMARS.

3 січня в західному виданні Newsweek повідомили, що у США можуть утилізувати ракети ATACMS замість того, щоб надати їх Україні. Американський відставний офіцер армії США Бен Ходжес прокоментував ситуацію. На його думку, ракети, хоч і старі, але зберегли свою працездатність. Тому не потрібно витрачати кошти американських платників податків на їхнє знищення, а краще відправити в Україну.

5 січня з'явився коментар представників Пентагону щодо можливості утилізації ATACMS. Заявили, що ракети не знищуватимуть, але не повідомили, чи планують їх надати ЗСУ.