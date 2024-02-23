В Європі шукають 1,5 мільярда доларів на резервний план для озброєння України, – ЗМІ

Франція та Греція, за інформацією Financial Times, наполягають на тому, що потрібно закуповувати зброю та боєприпаси лише у виробників із ЄС та Норвегії, що завадить фінансуванню чеського плану або постачанню боєприпасів зі США.

Європейські столиці поспішають залучити 1,5 мільярда доларів екстреного фінансування, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами з-за кордону для підтримки лінії фронту проти Росії. Про це повідомляє Financial Times.

Останню схему закупівлі боєприпасів з-за меж ЄС, як інформує видання, очолює Чехія, щоб компенсувати ситуацію глухого кута в Конгресі щодо допомоги США та затримки у європейському виробництві. Прага взяла на себе ініціативу, оскільки столиці сперечаються щодо розширення основної військової бази ЄС для підтримки Києва. Офіційні особи, знайомі з дискусіями, кажуть, що країні потрібні європейські партнери, щоб допомогти надати 1,5 мільярда доларів для фінансування закупівель снарядів, які Чехія має намір допомогти постачати.

Німеччина наполягає на тому, щоб її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 мільярда євро було зменшено. Це дозволить скорегувати її велику двосторонню військову допомогу Україні, яка цього року коштує 7 мільярдів євро.

"Для України важливо, щоб військова допомога доходила до неї без бюрократичних зволікань. Двостороння підтримка є дуже швидкою та ефективною — її слід розглядати як еквівалентний внесок у Європейський фонд миру", — сказав Міхаель Клаусс, посол Німеччини в ЄС.

Франція та Греція наполягають на тому, що потрібно закуповувати зброю та боєприпаси лише у виробників із ЄС та Норвегії, що завадить фінансуванню чеського плану чи боєприпасів із США. Уряд Франції стверджує, що кошти ЄС повинні бути використані для зміцнення оборонно-промислової бази блоку.

Греція занепокоєна можливістю підписання контрактів з турецькими оборонними компаніями. Країна не бажає допомагти Туреччині посилювати її військовий потенціал.

Європа повільно нарощувала виробництво артилерії, оскільки національні уряди та організації ЄС і НАТО повільно підписували контракти з виробниками, що ускладнювало для компаній доступ до фінансування для розширення своїх потужностей. Також спостерігається дефіцит палива, виготовлення якого займає кілька місяців.

Нагадаємо, 21 лютого оглядач розповів, які ATACMS великої дальності можуть передати Україні США. Аби вдарити по Ялті, як зазначив аналітик Олександр Коваленко, потрібно запускати ракети з правого берега Херсонської області, а для атаки по Керченському мосту – варто запускати з Запорізької області.