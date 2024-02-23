"Розслаблятися не потрібно": у Повітряних силах оцінили ймовірність обстрілу 24 лютого (відео)

За словами спікера командування Юрія Ігната, від Росії варто очікувати якоїсь гидоти завжди, адже ця країна намагається нас знищити. При цьому противник не обов'язково прив'язується до певних дат.

Російські окупанти регулярно атакують мирні міста України і найближчі кілька днів можуть не стати винятком. Йдеться про річницю з початку повномасштабної війни. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону висловився з цього приводу.

За його словами, від нашого противника потрібно очікувати провокацій завжди, також обстріли можуть статися в будь-який момент. У зв'язку з цим розслаблятися не потрібно.

"Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити. Можливо, і буде якась прив'язка до дат, а можливо і не буде. Я хочу нагадати як було торік, була перша річниця, всі чекали і 23 лютого, і 24. Тоді не було обстрілів ні 23, ні 24", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо речник Повітряних сил додав, що торік перша масована атака після річниці повномасштабної війни трапилася майже через 2 тижні — 9 березня.

"Тільки на цей час була відтягнута чергова масована атака. Тому розслаблятися не потрібно, ППО завжди в готовності до відбиття повітряного нападу противника", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що Росія може готувати масований обстріл України в річницю початку повномасштабної війни. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у противника фетиш на значущі дати і він може в річницю повномасштабної війни скористатися цим. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат же закликав не прив'язуватися до календаря, адже обчислити час атаки практично неможливо.