У РФ заявили про захоплення Побєби під Мар'їнкою, в ISW підтвердили: що відомо (карти)

За даними Генштабу, Сили оборони продовжують стримувати війська в районі Побєди та Новомихайлівки. Але американський "Інститут вивчення війни" повідомив про захоплення селища окупантами.

Напередодні, 22 лютого, російське командування заявило, що окупаційне угруповання з південного військового округу під Мар'їнкою прорвало оборону ЗСУ й увійшло в селище Побєда, а також просунулося до Новомихайлівки Донецької області. Генштаб ЗСУ, зі свого боку, повідомив, що українські захисники відбили десятки атак у цьому районі. Про це повідомляє Sky News.

За даними Міноборони РФ, підрозділи південного угруповання "звільнили населений пункт Побєда" і "поліпшили становище на передовій лінії".

Однак у повідомленнях ЗСУ не згадується про втрату контролю над населеним пунктом.

За даними Генштабу за 22 лютого, ЗСУ продовжують стримувати війська в районі Побєди та Новомихайлівки.

"На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де російські загарбники 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ", — ідеться у зведенні Генштабу.

За словами журналістів, немає незалежних підтверджень заявам будь-якої зі сторін щодо селища Побєда, яке розташоване поруч із Мар'їнкою — містом, за яке місяцями тривали кровопролитні бої.

Однак у зведенні "Інституту вивчення війни" (ISW) 21 лютого йдеться про те, що геолоковані кадри, які публікувалися 21 лютого, підтвердили захоплення Побєди росіянами.

"Позиційні бої тривали на захід від Донецька і Георгіївки та на південний захід від Донецька біля Побєби та Новомихайлівки", — повідомляється у звіті ISW.

Карта ISW: Побєби і Мар'їнка

Ворог окупував Побєду, просунувся біля Георгіївки, зазначається у повідомленні DeepState 22 лютого. Також відмічається посилення тиску на Орлівку.

Карта DeepState: Побєда і Мар'їнка

Нагадаємо, що в Силах оборони показали, куди пішли росіяни, які встановили російський прапор у Кринках.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, окупанти просунулися біля Авдіївки, а також могли захопити Північне.