Вовки загнали ухилянта на дерево на кордоні з Молдовою: чоловіка відбивали прикордонники

Чоловік пробирався до Молдови і помітив зграю вовків. Вони змусили його забратися на дерево.

На Одещині врятували ухилянта, який хотів втекти за кордон, але його атакували вовки. Щоб вижити, чоловік мав звернутися до прикордонників. Про цей випадок повідомили у ДПСУ.

Інцидент стався на молдавсько-українському кордоні в Одеській області. Прикордонники на "гарячу" лінію отримали повідомлення від чоловіка, в якому він зізнався, що намагався втекти за кордон, але його налякали вовки.

"Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків. Поряд станція Абамелікове. Можу скинути координати", – написав чоловік.

Повідомлення зафіксували і розшукувати втікача-невдаху вирішила група прикордонників.

"Прикордонники зі службовим собакою вирушили на пошуки чоловіка. Він перебував неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області. Як з’ясувалося, порушник намагався незаконно потрапити до Молдови, однак йому завадили вовки. Тож він заліз на дерево й викликав допомогу. Зізнання все ж не допомогло йому уникнути адміністративної відповідальності", — повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, що прикордонники затримали українця, який нелегально пробирався з-за кордону в Україну. Свої дії одесит пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну.

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