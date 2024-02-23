Росія закуповує запчастини до танків з Японії та Тайваню через Китай, – ЗМІ

Білоруський виробник зброї SALEO і ТОВ "Лабораторія адитивних технологій" отримав деталі від компанії Shenzhen 5G, які заснувала людина, пов’язана з урядом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Росія через Китай закуповує компоненти з Японії та Тайваню для точних приладів до танків. Про це повідомляє Nikkei.

Особа, пов’язана з урядом Білорусі, як інформує видання, створила компанію на території Китаї після лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Російські виробники й надалі імпортували деталі. Інформація показує, що обмеження, спрямовані проти військової промисловості РФ, не функціонують ефективно через торгівлю через третю країну. Влада США та Великої Британії знають щодо ситуації та очікують посилення санкцій.

Людина, пов’язана з урядом президента Білорусі, заснувала Shenzhen 5G High-Tech Innovation на території китайської провінції Гуандун у 2022 році. Організація почала закуповувати запчастини для точних інструментів для двигунів, іншого обладнання та датчиків, необхідного для виробництва танків та іншої зброї.

Компанія Shenzhen 5G, як йдеться у повідомленні, могла придбати запчастини у Metrol, виробника датчиків точного позиціювання, який розташований в Тачікаві. Запасні частини також були придбані в інших китайських організацій.

Білоруський виробник зброї SALEO і ТОВ "Лабораторія адитивних технологій" отримав деталі від Shenzhen 5G. Усі ці суб’єкти підконтрольні уряду президента Олександра Лукашенка. Наприклад, у травні 2023 року деталі датчиків, виготовлені Metrol, експортувалися в Saleo за 16 035 юанів (2 228 доларів США) за одиницю.

Metrol повідомив Nikkei, що ніколи не брав участі в прямих угодах з Shenzhen 5G. Він сказав, що проситиме клієнтів не перепродавати свої датчики компанії Shenzhen 5G і може припинити їх постачання, якщо вони відмовляться співпрацювати. Oriental Motor також повідомила журналістам, що в прямих угодах з Shenzhen 5G не бере участі.

"Ми ретельно дотримуємося закону про експортний контроль", – цитує видання заяву компанії.

Тайвань запровадив обмеження на торгівлю з Білоруссю та РФ відповідно до норм G-7, найбільших економік світу. Представник Управління міжнародної торгівлі Міністерства економіки Тайваню зазначив що диски-кодери та ТОВ "Лабораторія адитивних технологій" не входять до списку обмеженого експорту тому, це не порушує санкції проти Росії.

США та Велика Британія нещодавно повідомила, що Shenzhen 5G використовувалася для обходу санкцій, незабаром компанія може потрапити під обмеження. Росія, як повідомляє видання, може створити ще одну фіктивну компанію в третій країні, буде надзвичайно важко перекрити всі маршрути постачання заборонених високотехнологічних товарів.

Нагадаємо, 23 лютого ЄС ухвалив 13-й пакет санкції проти РФ. Обмеження стосуватимуться військового сектору.