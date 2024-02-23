"За дорогою впав ще один": ЗСУ могли збити ще один літак, окрім А-50, — ЗМІ (відео)

У російському оперштабі заявили, що впали "два літальні апарати". Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що до операції з ліквідації А-50 доклали руку сили спротиву.

У Росії збили не лише літак ДРЛВ А-50 — цілей було уражено дві. Про це в російському "РБК" 23 лютого повідомили з покликанням на Оперативний штаб Краснодарського краю.

В Оперштабі заявили, що приблизно о 20:00 у районі хутора Трудова Арменія впали "два літальні апарати". Росіян запевнили, що загрози для будинків немає і з місцевих ніхто не постраждав.

На місці падіння літака А-50 і неназваної цілі ліквідовують пожежу. Мешканців хутора закликали не публікувати фото й відео звідти.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що впали два літаки. Він опублікував відео, на якому чоловік за кадром каже про вибухи після падіння двох літаків.

"Горить усе. Літак впав, і щось вибухає. От у нас за дорогою впав ще один", — коментує очевидець.

Також Андрющенко розповів детальніше про знищений літак А-50. Він опублікував фото повітряного судна з аеродрому, зроблене 5 лютого.

Тоді ворожий літак ДРЛВ вилітав не один — до нього приєдналися два ІЛ-76 і декілька МіГ. Саме А-50, за словами радника, координував обстріл України, який відбувся 7 лютого.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Андрющенко підкреслив, що за участі "інформаційного забезпечення" маріупольського руху спротиву було ліквідовано вже два А-50, які обійшлися країні-агресорці в 660 мільйонів доларів.

У російському медіа Baza повідомили, що попередньо другим збитим літальним апаратом був БПЛА.

Водночас в Оперштабі Краснодарського краю "уточнили" свою заяву. Повідомляється, що підтверджене падіння лише одного літака.

Нагадаємо, 23 лютого в Росії впав літак А-50. У ЗМІ з покликанням на джерело повідомляли, що ліквідація стала результатом спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ.