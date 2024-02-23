Шматки крила та частини екіпажу: в РФ відшукали уламки збитого А-50 (відео)
Росіяни запевняли, що чули детонацію боєкомплекту на місці падіння літака в Краснодарському краї. Міноборони РФ мовчить про надзвичайні події вечора 23 лютого.
На місці падіння російського літака в Краснодарському краї палає пожежа та, як запевняють свідки, вибухає боєкомплект. У полях між хуторами відшукали великі уламки повітряного судна. Також є інформація про загиблих пілотів ЗС РФ. Про наслідки удару Сил оборони України розповіли в Telegram-каналі Astra.
У мережі опублікували низку відео, знятих жителями двох російських хуторів — Борець Труда і Трудова Арменія. Зазначимо, населені пункти розміщені за 67 км від узбережжя Азовського моря та міста Єйськ.
Автор одного із записів показує пожежу, яка палає десь серед поля. Також стверджує, що бачить як тіла членів екіпажу. На його думку, пожежа — наслідок вибуху боєкомплекту російського літака. Росіянин перебуває за п'ять метрів від місця падіння та не може дістатися далі: його не пропускають невідомі особи, хоч він запевняє, що "репортер".
"Боєкомплект горить. Трупи плавають", — чути на відео.
Другий запис зроблено біля хутора Борець Труда — так заявляє голос оператора. Чоловік показує фрагмент крила літака та пристрій із надписом "344-А. Навески Р.В.". На шматках, які лежать на деякій відстані, він помітив "сліди пострілів".
У Міноборони РФ ні слова не написали про інцидент у Краснодарському краї. Натомість згадали про начебто збиття БПЛА в Брянському краї.
Падіння А-50У — що сталося 23 лютого
Зазначимо, 23 лютого над Краснодарським краєм РФ знешкоджено літак далекої радіолокаційної розвідки (ДРЛВ) А-50У, — повідомили в ГУР Міноборони. Українські розвідники опублікували зображення з показниками польоту: повітряне судно за кілька секунд зменшило швидкість до 0 км/год.
Командувач Повітряними силами Микола Олещук підтвердив успішну спецоперацію. Дефіцитний літак А-50У вартістю пів мільярда доларів вдалося дістати за майже 300 км від лінії фронту.
На відео з моментом падіння можна почути коментарі росіян. Громадяни РФ зазначили, що літак намагався врятуватися та відстрелював теплові фальшиві цілі. Однак врятуватися йому не вдалося: сталося влучання снаряда, і почалось падіння.
Українці швидко відреагували на інцидент у небі над РФ: заповнили мережу десятками мемів на тему збиття А-50У. На мемах згадали вигуки нині покійного власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина та пса Патрона, який начебто влучив по цілі банками огірків.
Нагадуємо, увечері 2023 лютого в ЗМІ повідомили, що РФ могла втратити ще один літак. Міноборони РФ не підтвердив надзвичайну подію, але Оперативний штаб Краснодарського краю стверджує, що з радарів зникло два об'єкти.