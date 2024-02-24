ЗСУ збили літак А-50 над Росією: Зеленський подякував партнерам за підтримку (відео)

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що ліквідація російських літаків — це результат союзу України й партнерів. Він пояснив, у яких випадках ворожих "пташок" збивають західною зброєю, і в яких — українською.

23 лютого у Краснодарському краї РФ впав літак ДРЛВ А-50, збитий Збройними силами України. 24 лютого під час пресконференції цю подію прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується А-50 та інших літаків наших ворогів — це результат, у будь-якому випадку, нашого союзу України й партнерів", — зазначив він.

Лідер підкреслив, що без підтримки інших країн Україні було б "дуже складно", а на деяких напрямах навіть неможливо тримати оборону.

"Ми за це вдячні нашим, безумовно, військовим, нашому народу і нашим всім партнерам", — додав Зеленський.

Президент не розкрив додаткових деталей операції Повітряних сил та відповів щодо ліквідації А-50 узагальнено. Він пояснив, що якщо літак працює над захопленими територіями України, його уражають зброєю, наданою партнерами. У інших випадках ЗСУ застосовують українську зброю.

"Україна — немає можливості, немає права і ніколи не буде — не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, знищення літака А-50 підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. У ГУР розповіли, що це — результат спільної операції розвідки та військового командування.

У ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомляли, що літак А50-У був збитий за допомогою радянського зенітного комплексу дальнього радіуса дії С-200.