Австралія запровадила санкції проти Газманова, Кіркорова і Канделакі та інших путіністів

Запровадження обмежень приурочене до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Австралія ввела санкції проти російських зірок Філіпа Кіркорова,Миколи Баскова, Миколи Расторгуєва, Олега Газманов і Тіни Канделакі. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Австралії.

Зазначається, що Австралія внесла до списку санкцій 55 громадян Росії та 37 організацій. Запровадження обмежень приурочене до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

"Нові санкції спрямовані проти тих, хто брав участь у депортації Росією українських дітей із регіонів, які перебувають під тимчасовим контролем Росії", – йдеться у пресрелізі.

Під санкціями опинилися зірки російського шоубізнесу Олег Газманов, Микола Басков і Філіп Кіркоров, соліст групи "Любе" Микола Расторгуєв, телеведуча Тіна Канделакі, голова ВДТРК Олег Добродєєв, ведучі Першого каналу Артем Шейнін та Олексій Піманов та інших.

Також під обмеження потрапили губернатори кількох регіонів РФ.

Крім цього, Австраліязапровадила санкції проти компаній з оборонного, енергетичного, гірничодобувного російських секторів, а також компаній, пов'язаних із російськими закупівлями у Білорусі, Ірані та КНДР. У списку вказані зокрема Центральне морське конструкторське бюро "Алмаз", "Росгеологія", "Юнармія", "ЧВК Патріот" та "ЧВК Редут".

Нагадаємо, що Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 88 юридичних осіб та 106 фізичних осіб та запровадив додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для виробництва та розроблення безпілотників.