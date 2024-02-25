Авдіївка — це перший крок: втрата Куп'янська може призвести до окупації Харкова (відео)

Без істотної військової допомоги союзників, вважає нардеп Олександра Устінова, у Збройних сил України будуть величезні проблеми.

Україна може втратити Харків, якщо російські війська зможуть окупувати Куп'янськ. А втрата Авдіївки — це перший крок до того, який вигляд матиме Україна в разі подальшого просування ЗС РФ. Такі прогнози озвучила членкиня тимчасової комісії Верховної ради України з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги Олександра Устінова 24 лютого в інтерв'ю Deutsche Welle.

Депутатка зазначила, що втративши такий найбільший залізничний вузол, як Куп'янськ, є високі шанси втратити одне з найбільших міст України — Харків.

"Авдіївка — це перший крок, який вигляд матиме Україна, тому що після Авдіївки буде Куп'янськ і, на жаль, Харків. А Харків — друге найбільше місто України, в якому мешкає більше мільйона людей", — заявила Устінова.

За її словами, якщо з боку Заходу не буде надано необхідної військової допомоги, то українські збройні сили зіткнуться з великими проблемами.

"Якщо не буде боєприпасів, і якщо ми не отримаємо ракети великої дальності, якщо у нас не буде F-16, обіцяних цього літа, на жаль, у нас будуть величезні проблеми", — наголосила Устінова.

Олександра Устінова про можливість втрати Харкова (дивитися з 01:55)

Про ситуацію на Куп'янському напрямку розповів 20 лютого президент України Володимир Зеленський. Відвідавши позиції українських бійців, глава держави констатував, що на кількох ділянках фронту нині склалася дуже важка ситуація, оскільки окупанти зосередили максимальну кількість резервів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції 19 лютого заявив, що виведення українських військ з Авдіївки безпосередньо пов'язане з ослабленням військової допомоги Україні. За словами верховного головнокомандувача, вище керівництво ЗСУ ухвалило правильне рішення, а Україна в підсумку обов'язково поверне всі окуповані території.