"Уразила ціль на 700 кілометрів": у ЗСУ з'явилася далекобійна зброя, — Камишін (відео)

Зброя українського виробництва може завдавати удари по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. Для України ракетна програма — найважливіша, зауважив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

На озброєнні української армії з'явилася зброя, яка може уражати ворожі цілі на відстані 700 кілометрів. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час форуму "Україна. Рік 2024", який транслювали під час телемарафону 25 лютого.

Зі слів Камишіна, для України ракетна програма є найважливішою.

"У нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка уразила ціль на 700 кілометрів", — сказав Олександр Камишін.

Мова йде про озброєння українського виробництва, яке може завдавати удари по стратегічних об'єктах у тилових районах Російської Федерації.

Крім цього, він розповів, що цього року також українці більше дізнаються про наземні дрони, роботизовані системи.

Україна знайшла можливість почати виробляти гібридну протиповітряну систему, у якій поєднуються старі радянські системи та західні ракети. З його слів, різні гібридні моделі "дозволяють мати на полі бою рішення, що працюють". Також держава разом з партнерами має спроможність виробляти ще декілька позицій — збирання БМП, БТР, вироблення легкої гаубиці 105 калібру.

Нагадаємо, 31 серпня 2023 року президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування української далекобійної зброї, яка уразила ціль за 700 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що 1,16 трильйона гривень складає оборонний бюджет України на 2024 рік. За інформацією Міноборони, держава зробить ставку на виробництво власного озброєння та на кооперацію із Західними партнерами.