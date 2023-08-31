"Ціль уражена за 700 км": Зеленському відзвітували про нову українську зброю

Президент України не озвучив деталі, проте в ніч з 29 на 30 серпня у Пскові "прилетіло" по військовому аеродрому.

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Під час селекторальної наради Володимира Зеленського разом з декількома міністерствами та військовими було підтверджено застосування української далекобійної зброї. Про це повідомляється на офіційній сторінці президента в телеграм-каналі.

"Мінстратегпром — про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" – написав Володимир Зеленський.

Також заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про оборонні та наступальні дії. Рух Сил оборони вперед не зупиняється. ʼ

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Український президент не став уточнювати, де відбулися випробування, та що стало ціллю. Проте в ніч з 29 на 30 серпня у російському Пскові було знищено 2-4 літаки Іл-76 й ще декілька були ушкоджені. Відстань від України до аеродрому "Крести" складає приблизно таку саму відстань. Ймовірно, саме російські Іл-76 й були цілями для нової зброї.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов після удару по російських системах в окупованому Криму заявляв, що атака відбувалась новітньою українською ракетою. Проте пізніше ЗМІ писали, що атака здійснювалась модернізованим РК "Нептун". Протикорабельну ракету переробили для ударів по наземних цілях. Для цього змінили систему наведення, збільшили бойову частину та дальність до 400 км. Надалі її модернізовують для ще більшої дальності.

Нагадаємо, 31 серпня у ГУР розповіли, як використовувалися знищені в Пскові літаки Іл-76.

В ніч на 30 серпня на території РФ, у місті Псков, пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту. За словами місцевих жителів, у населеному пункті було чути автоматні черги.