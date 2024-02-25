"Це дуже боляче": Зеленський назвав втрати ЗСУ на фронті (відео)

Інформація про те, що Україна під час повномасштабного конфлікту втратила понад 300 тисяч осіб, не відповідає дійсності. Загальні втрати ЗС РФ, за словами президента, оцінюються у майже 500 тисяч.

Під час повномасштабного вторгнення Росії 31 тисяча українських військових загинули. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у рамках Форуму "Україна. Рік 2024".

Він зазначив, що ці втрати є дуже значними для українського народу. Натомість він відкинув тези очільника Кремля Володимира Путіна про те, що Україна втратила 300 тисяч, або ж 150 тисяч солдатів. З його слів, це абсолютна маячня.

"Це дуже боляче", – заявив він.

Володимир Зеленський також назвав, скільки російських окупантів загинуло у війні проти України. Він назвав цифру у 180 тисяч, а в сумі з пораненими до 500 тисяч.

Кількість поранених українських військових керівник держави оголосити відмовився. З його слів, якщо оголосити цю цифру, Росія буде знати, скільки людей "пішло з поля боя". Також він не став називати кількість безвісти зниклих військових.

На окупованих територіях, як заявив Зеленський, загинули десятки тисяч цивільних. Скільки з них були вбиті та закатовані, він не знає.

Нагадаємо, 24 лютого Зеленський висловився щодо мирних переговорів з Росією. У Швейцарії навесні, як анонсував очільник держави, планується обговорення формули миру, яка була започаткована на саміті G20 в Індонезії. Наразі, як стверджує Зеленський, Україна не має можливості перемогти Росію.