"Важкі дні": ЗС РФ мають успіхи під Авдіївкою, — DeepState (карта)

Після захоплення Авдіївки російські війська просуваються на захід. Аналітики поінформували про приватний успіх ЗС РФ на південь від села Північне.

Напередодні, 25 лютого, російські війська здійснили щонайменше чотири спроби наступу на населений пункт Степове, їх усі вдалося відбити. Про це повідомляє DeepState.

Зазначається "неприємний момент із проривом до Бердичів", але його теж вдалося відбити.

"Позавчора був накат південніше Степового, наші успішно відбилися. Сьогодні ж противник намагався закріпитися в крайніх будинках в Орлівці та на околицях Тоненького", — йдеться в публікації.

Становище в згаданих населених пунктах з'ясовується. Успішний для противника наступ також відзначається південніше Сєверного. Тут російські війська домоглися часткового успіху.

Карта наступу РФ у Донецькій області

"На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, — йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. — У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Північне, Степове, Бердичі, Ластівчине та Невельське Донецької області".

Розстріл українських військовополонених

За оцінками DeepState, окупаційне угруповання військ у районі Бахмута розстріляло дев'ятьох українських військовополонених. Аналітики повідомили, що раніше зберігалася надія на те, що захисники із Сил оборони України вижили і перебувають у полоні. Однак окупанти їх убили.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець направив звернення до ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив 25 лютого, що посилення мобілізації в Україні не відповідає реальності.

Також повідомлялося, що глава ГУР Кирило Буданов заявив про організовану росіянами операцію "Майдан-3". ЗС РФ планували створити умови, головною метою яких було — поставити під сумнів легітимність рішень, що ухвалювалися в Україні після 20 травня цього року.