Приїжджав п'яним: на Вінниччині чоловіку двічі вдалося уникнути мобілізації

В апеляційному вироку сказано, що під час другого відвідування військкомату чоловік знову був п'яним. Він написав заяву про те, що не хоче проходити службу, після чого був викликаний до суду.

На Вінниччині військовозобов'язаному двічі вдавалося уникнути мобілізації після того, як він приходив до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у стані алкогольного сп'яніння. Про це йдеться у вироку Вінницького апеляційного суду від 12 лютого.

Почалася вся історія з того, що військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала жителя міста Липовець придатним до військової служби за мобілізацією. Йому вручили повістку для відправки до військової частини, однак цього так і не сталося.

У вироку написано, що військовозобов'язаний все ж прибув до ТЦК для мобілізації, однак транспорт, який мав забрати українців, затримувався. Чоловік вирішив не гаяти час і почав розпивати алкогольні напої. До місця, куди мав прибути автобус, він уже повернувся п'яним.

Військком знав, що відправляти у військові частини п'яних громадян заборонено, тому виписав військовозобов'язаному повістку на іншу дату, про що пізніше заявив у суді.

Підозрюваний прийшов до ТЦК і СП раніше за дату, яка була в документі, проте він знову був у стані алкогольного сп'яніння.

"З'явився з явними ознаками алкогольного сп'яніння та висловлював небажання проходити службу за мобілізацією. На зазначену поведінку (представник військкомату — Ред.) запропонував написати заяву, в якій викласти своє небажання проходити подальшу службу, на що (військовозобов'язаний — Ред.) погодився та власноручно добровільно написав відповідну заяву", — йдеться у вироку.

Ухилення від мобілізації: рішення суду

У результаті справа дійшла до суду, однак у вироку було зазначено, що провину військовозобов'язаного не доведено і його можна виправдати. Один з аргументів полягав у тому, що мешканець Вінниччини не намагався ухилитися від служби та з'явився до ТЦК не того дня, який був записаний у повістці.

Пізніше Вінницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і визнав чоловіка винним. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас раніше військовозобов'язаний не був судимим і не порушував громадський порядок, тому було ухвалено рішення поки що не саджати його до в'язниці, а засудити до трьох років іспитового терміну.

Раніше повідомлялося, які покарання готують для ухилянтів у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні. Депутатам запропонували змінити норми, які дадуть змогу голові ТЦК виносити постанову навіть через роки, збільшуючи термін притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років із дня вчинення або виявлення правопорушення.