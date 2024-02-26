Просування підтверджено: ЗС РФ мають успіхи біля Бахмута і Кринок, — ISW (карти)

За словами аналітиків, ЗСУ повернули деякі позиції в районі Донецька, але без підтверджених змін на лінії фронту. Російські джерела зазначають також, що Сили оборони намагаються контратакувати й відкинути ЗС РФ до околиць Роботиного.

Російські війська просунулися в районі Бахмута 25 лютого. Геолоковані кадри показали просування на північ від Іванівського. Про це пише "Інститут вивчення війни у зведенні" від 25 лютого.

Позиційні бої тривали: під Іванівським, у районі Богданівки, Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка і Південного.

Ласточкине

З'явилися повідомлення, що 25 лютого війська РФ просунулися на захід від Авдіївки, але в ISW підтверджених змін лінії фронту не зауважують. Російські джерела заявили про просування на захід від Ласточкиного і початок зачистки населеного пункту. Візуальних підтверджень цьому немає.

Район Бахмута на карті

Представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного, де зайняли підготовлені оборонні позиції. Російські військові блогери продовжують стверджувати, що ЗС РФ захопили все Північне і Степове — ISW не знайшли тому візуальних підтверджень.

Місця позиційних боїв: Новобахмутівка, Бердичі й Степове; біля Ласточкиного, Тоненького, Північного, Первомайського і Невельського.

ЗСУ повернули низку позицій у районі Донецька

Повідомляється, що 25 лютого Сили оборони повернули деякі позиції на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер заявив, що ЗСУ повернули частину позицій у районі Солодкого. Позиційні бої точилися на захід від Донецька в районі Георгіївки й Красногорівки; і на південь від Донецька в районі Перемоги й Новомихайлівки.

На кордоні Донецької та Запорізької областей тривали обмежені позиційні бойові зіткнення без підтверджених змін.

Роботине

Роботине на карті

Повідомляється, що російські війська просунулися в межах населеного пункту Роботине на тлі локального наступу в західній частині Запорізької області. Пов'язаний із Кремлем "військкор" заявив, що російські війська атакують і просуваються у східній і північній частині Роботиного, інші російські джерела повідомили, що в селищі та навколо нього тривають запеклі бої.

За іншими даними, російські війська також захопили позиції на південний захід від Вербового, але в ISW поки не виявили візуальних підтверджень.

Деякі військкори також зазначили, що ЗСУ намагаються контратакувати й відкинути російські війська до околиць Роботиного.

Кринки

Кринки на карті

На кадрах із геолокацією, опублікованих 25 лютого, видно, що ЗС РФ незначно просунулися вздовж вулиці Остапа Вишні в Кринках. Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої в Кринках, попри заяви Росії про те, що російські війська повністю захопили населений пункт.

Нагадаємо, що український генерал розповів, чи можуть окупанти піти далі Авдіївки.

Також повідомлялося, що, за оцінками DeepState, у ЗС РФ є успіхи під Авдіївкою.