"Потрібно виграти час": генерал ЗСУ розповів, чи можуть російські окупанти піти далі Авдіївки

Генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав три завдання оборонної операції України. Він підкреслив, що Росія зібрала ресурс та місцями успішно просувається.

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Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів про наступальну операцію ЗС РФ. Про це відомо з його інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованого 26 лютого.

Романенко підкреслив, що ворог не просто "міг просунутися", а зробив це на тактичному рівні.

"Росіяни проводять стратегічну наступальну операцію, і з нашого боку проводиться стратегічна оборонна операція. Однак вони зібрали такий ресурс, що фактично намагаються проводити наступальні дії. Десь ці дії успішні, як у Авдіївці", — пояснив військовий.

Він підкреслив, що першим завданням оборонної операції України є зупинити просування ЗС РФ. Зі слів генерала, російські окупанти намагаються рухатися по всій довжині фронту, який простягається на 1500 кілометрів. Другим завданням є знищити якомога більше ворожих особового складу та техніки.

"Під час виконання перших двох завдань перейти до третього — виграти час, щоб зібрати сили та засоби для подальших оборонних дій. Якщо знайдемо більше сил та можливостей, то й для проведення дій щодо деокупації, про які говорив президент наприкінці минулого року", — додав Романенко.

Нагадаємо, протягом 26 лютого ЗС РФ наступали на Степове, але щонайменше чотири спроби їхнього наступу було відбито. Проте ворог досяг часткового успіху в районі Сєверного.

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що служба працює "і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога на ТОТ, і в тилу ворога на території РФ". Також він розповів про морські дрони Sea Baby та озвучив втрати Росії завдяки їхній роботі.