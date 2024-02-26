"Нужно выиграть время": генерал ВСУ рассказал, могут ли российские оккупанты пойти дальше Авдеевки

Генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал три задачи оборонительной операции Украины. Он подчеркнул, что Россия собрала ресурс и местами успешно продвигается.

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Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о наступательной операции ВС РФ. Об этом известно из его интервью OBOZ.UA, опубликованного 26 февраля.

Романенко подчеркнул, что враг не просто "мог продвинуться", а сделал это на тактическом уровне.

"Россияне проводят стратегическую наступательную операцию, и с нашей стороны проводится стратегическая оборонительная операция. Однако они собрали такой ресурс, что фактически пытаются проводить наступательные действия. Где-то эти действия успешны, как в Авдеевке", — объяснил военный.

Он подчеркнул, что первой задачей оборонительной операции Украины является остановить продвижение ВС РФ. По словам генерала, российские оккупанты пытаются двигаться по всей длине фронта, который простирается на 1500 километров. Второй задачей является уничтожить как можно больше вражеских личного состава и техники.

"Во время выполнения первых двух задач перейти к третьей — выиграть время, чтобы собрать силы и средства для дальнейших оборонительных действий. Если найдем больше сил и возможностей, то и для проведения действий по деоккупации, о которых говорил президент в конце прошлого года", — добавил Романенко.

Напомним, в течение 26 февраля ВС РФ наступали на Степное, но по меньшей мере четыре попытки их наступления были отбиты. Однако враг достиг частичного успеха в районе Северного.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что служба работает "и в воздухе, и в море, и на линии фронта, и в тылу врага на ВОТ, и в тылу врага на территории РФ". Также он рассказал о морских дронах Sea Baby и озвучил потери России благодаря их работе.