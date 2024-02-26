Півмільйона "за голову": ЗС РФ отримують премії за розстріл українських полонених, — боєць ЗСУ

За словами військовослужбовця 24-ї ОШБр Станіслава Бунятова, у противника є наказ "усіх розстрілювати", за що потім командування може виділити грошовий бонус. Офіс генпрокурора вже почав розслідувати страту українських бійців під Бахмутом.

Активні бойові дії в Україні тривають уже третій рік і російські окупанти весь цей час порушують звичаї ведення війни. На цю тему висловився боєць 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) "Айдар" Станіслав Бунятов у своєму Telegram-каналі.

Він прокоментував випадки, коли ЗС РФ розстрілюють на місці українських захисників, які можуть бути без зброї і не становлять жодної небезпеки противнику.

За його словами, в окупантів є наказ — "усіх розстрілювати", за що вони додатково можуть отримати бонуси для себе.

"Під Тернами (Донецька область, — ред.) за вихід на певні позиції пі***ам дають 15 днів відпустки, якщо далі зайдуть то 30. За відрізану голову нашого військового з відео підтвердженням того, що це було наживо — 500к рублів", — пише Станіслав Бунятов.

Російські окупанти продовжують скоювати воєнні злочини на фронті Фото: Скриншот

Боєць упевнений, що українська сторона має помститися противнику за всі скоєні злочини.

Окремо боєць навів приклад того, як ЗС РФ вчиняють військові злочини на полі бою. За його словами, лише кілька днів тому росіяни намагалися штурмувати позиції ЗСУ в напрямку півночі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Противник дуже довго бився об позиції Сил оборони. Після цього командир сказав у рацію, передає Станіслав Бунятов: "Бл**ь, витисніть цих пі***ів за всяку ціну, хто принесе голову з відео дам півляма".

У результаті українські військові були змушені відійти, адже сил у ЗС РФ було набагато більше.

Військові злочини ЗС РФ: позиція ОГПУ

В Офісі генерального прокурора написали, що російські окупанти розстріляли українських військовополонених у Бахмутському районі Донецької області. У результаті слідчі розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"24 лютого 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців", — ідеться в повідомленні.

На кадрах із дрона видно, продовжують в ОГПУ, як бійці ЗС РФ спочатку наказали українським захисникам вийти з окопу, а після цього почали випускати автоматні черги по них.

У результаті окупанти навмисне добили поранених і захисників без зброї, тим самим ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права. Наразі триває досудове розслідування ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Російські окупанти продовжують скоювати воєнні злочини на фронті Фото: Скриншот

Загалом в Україні зараз розглядають 19 кримінальних проваджень за фактом убивства 45 військовополонених.

"Розслідування цих злочинів перебувають на контролі Офісу Генерального прокурора. У всіх цих жахливих випадках ворог навмисне ігнорує положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій вищим командуванням російських збройних сил", — підсумували в ОГПУ.

Нагадаємо, 25 лютого в DeepState також заявили, що ЗС РФ розстріляли дев'ятьох військовополонених ЗСУ біля Бахмута. Аналітики зазначили, що була надія на те, що українські захисники з цієї позиції вижили і в полоні, але окупанти їх убили. Омбудсмен Дмитро Лубінець уже звернувся до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста через дії росіян.

Також аналітики з ISW повідомляли, що Кремль перекладає на офіцерів ЗС РФ відповідальність за страти полонених. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу публічно розпорядився, щоб до полонених українських військовослужбовців виявляли "гуманне ставлення". Таким чином кремлівські генерали хочуть показати свою непричетність до розстрілів бійців ЗСУ.