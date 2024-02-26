ЗС РФ вдарили ракетами та БПЛА по ангарах із зерном і базі відпочинку на Харківщині (фото)

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 та влучили двома безпілотниками типу Shahed. Потерпілих не зафіксовано.

В ніч на 26 лютого російські окупанти обстріляли два райони Харківської області. Ворог вдарив по ангарах із зерном та базі відпочинку. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько 23:00 окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин. Уражено 2 цивільні ангари з зерном.

"Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грозові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано", — додає очільник ОВА.

Крім того, як зазначив Синєгубов, близько 02:20 26 лютого у с. Скрипаї Чугуївського району зафіксували влучання двох ворожих безпілотників типу Shahed по території непрацюючої бази відпочинку.

"Внаслідок влучання пошкоджено три одноповерхові будинки на території бази. Інформація щодо потерпілих не надходила", — зазначає він.

У прокуратурі Харківської області також підтвердили атаку окупантів по території непрацюючої бази відпочинку у с. Скрипаї Чугуївського району.

"Зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено. Сталась пожежа", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, там підтвердили й удари росіян по цивільній інфраструктурі селища Пісочин. За інформацією у прокуратурі, пошкоджені будівлі підприємства, ангари з зерном, трактор, легкові та вантажні автомобілі.

"За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", — додають у дописі.

За процесуального керівництва Чугуївської та Харківської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські окупанти не зупиняють атаки на мирні міста України і ввечері 25 лютого атакували Дніпро і Харків. Фокус зібрав усе, що відомо про черговий терор противника.

Також 24 лютого Повітряні сили ЗСУ назвали кількість знищених цілей РФ за 2 роки повномасштабної війни. За 2 останні роки українські захисники неба провели десятки блискучих операцій, пише командувач Микола Олещук. Українські пілоти здійснили вже понад 18 800 вильотів. З них 7 800 — на вогневе ураження, 8 900 — на авіаційне винищувальне прикриття.