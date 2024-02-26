Від "Іскандера" до "Кинджала": Росія щомісяця виробляє до 130 ракет, — ГУР

За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, через санкції противник почав замінювати західні деталі для комплектування вітчизняними. Відповідно, ракетне озброєння вже не відповідає заявленим характеристикам.

Російським окупантам вдалося збільшити виробництво ракет до 130 одиниць на місяць. Водночас їхня якість істотно знизилася. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, противник продовжує масштабувати виробництво далекобійної зброї і вже вийшов на планку до 130 ракет на місяць, якщо брати до уваги плани на лютий поточного року. Йдеться про ракети класу "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-32 і "Кинджал".

"Необхідно сказати, що, дійсно, плани у ворога по виробництву є, і росіяни намагаються їх виконати, навіть якщо є обмеження по комплектуючих за рахунок введення санкцій. Наприклад, ми знаємо, що в РФ створено центр, який займається зараз питаннями заміщення іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на комплектуючі російського виробництва", — заявив Вадим Скібіцький.

При цьому, як продовжив представник української розвідки, заміна західних комплектуючих на вітчизняні призвела до того, що якість ракет значно впала. Відповідно, вони вже не відповідають тим характеристикам, які були заявлені Росією спочатку.

Також росіяни дуже рідко стали використовувати крилаті ракети морського базування "Калібр". Робиться це для того, щоб відновити стратегічний запас, який був витрачений під час масованих атак по Україні.

У 2024 році ЗС РФ запускали ракети "Калібр" двічі і витратили 5 штук — три 2 січня і ще дві 15 лютого. Перед цим обстріли з цього виду зброї були лише у вересні.

"Росіяни зараз намагаються використовувати більш технологічну, більш ефективну зброю, тому що ефективність роботи нашої системи протиповітряної оборони по таких ракетах дуже висока. Що по Х-101, що по "Калібрах", — додав Вадим Скібіцький.

До речі, ще 28 серпня минулого року в ГУР заявляли, що з початку весни у противника не було можливості накопичувати ракети, а ось наприкінці літа у них був план випустити 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).

Відповідно, за останні півроку приріст потужностей виробництва практично не відбувся.

Нагадаємо, 23 лютого Вадим Скібіцький заявляв, що РФ отримала від КНДР 1,5 млн боєприпасів минулого століття, половина з яких не спрацьовує. За його словами, росіянам не вистачає власних потужностей виробництва. Це стосується як снарядів, так і ракет. У результаті Москва змушена звертатися до союзників.