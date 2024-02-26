"Активні і відчутні": ГУР готує нові "сюрпризи" для російських окупантів у Криму (відео)

Представник розвідки Андрій Юсов анонсував "комплексний сюрприз" для ЗС РФ. Він запевнив, що операції в Криму реалізують вже "найближчим часом".

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони вже готується "дивувати" ЗС РФ у тимчасово захопленому Криму. Про це в ефірі телемарафону 26 лютого розповів представник відомства Андрій Юсов.

"Ми, безумовно, календар і бальну книгу розписувати для ворога не будемо зараз в прямому ефірі, але заходи будуть активні й відчутні. Вони будуть мати комбінований характер, тобто мова йде не лише про один інструмент — окремо морські дрони чи окремо БПЛА. Це буде завжди такий комплексний сюрприз для окупантів", — зазначив він.

Юсов наголосив, що зрештою усе це сприятиме поверненню Криму.

"І так і буде", — додав він.

Представник ГУР розповів, що за час повномасштабної війни Україна знищила вже третину суден Чорноморського флоту РФ.

"Це також результат комплексних дій — і знищення крейсера "Москва", і звільнення острова Зміїний, і повернення "вишок Бойка"", — пояснив він.

Юсов пояснив, що йдеться про застосування морських дронів, "роботу в небі", десантні операції та роботу руху спротиву на тимчасово окупованих територіях.

"Це все частини плану і задуму, які поетапно реалізовуються. І ми побачимо найближчим часом продовження реалізації таких операцій", — запевнив розвідник.

Коментар Андрія Юсова (про "сюрпризи" від ГУР — з 6:16)

Нагадаємо, російські військові влаштували бійку зі стріляниною у кримському кафе. Постраждалих госпіталізували, а на окупантів чекало несподіване покарання — від власних командирів.

25 лютого партизани руху "Атеш" повідомили, що зіпсували в Криму російську військову техніку, яка мала їхати на фронт.