У поле виїдуть, а назад не повернуться: "Атеш" зіпсував танки РФ перед наступом (відео)

У ворога спостерігається дефіцит важкої техніки на Запорізькому напрямку, тому росіяни перекинули частину танків з тимчасово окупованого Криму на фронт, розповіли в українському підпіллі.

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На залізничній станції тимчасово окупованої Євпаторії в Криму партизани помітили зменшення кількості російських танків. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram 25 лютого.

"Атеш" помітили зменшення кількості танків на залізничній станції в Євпаторії", — йдеться у повідомленні.

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Кримські партизани знайшли нове розташування окупантів та їхньої техніки, — "Атеш" (фото)

За даними агентів "Атеш", кількість ворожих танків зменшилася на станції Товарна в Євпаторії. Причиною цього є те, що на Запорізькому напрямку в окупантів спостерігається дефіцит важкої техніки в "їх провальних наступальних операціях". Тому частина танків, що перебували в Криму, поїхали на фронт.

Крім цього, коли важка техніка перебувала в Євпаторії, партизани її зіпсували, в результаті є велика ймовірність того, що якщо в поле вона виїде, то назад уже не повернеться.

Нагадаємо, 23 лютого партизани зафіксували прибуття великої кількості ворожих танків на залізничну станцію в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. За словами партизанів, успішні дії українських військових змушують противника розконсервувати свої резерви. "Атеш" нарахував понад 30 танків типу Т-62.

21 лютого стало відомо, що військовий госпіталь у тимчасово окупованому Сімферополі переповнений російськими солдатами. Партизани назвали основною причиною великої кількості поранених — штурми в Авдіївці Донецької області і на Запорізькому напрямку.