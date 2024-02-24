Кримські партизани знайшли нове розташування окупантів та їхньої техніки, — "Атеш" (фото)

За інформацією партизанів, найімовірніше, виявлено командний пункт ЗРК С-400, що розташований біля села Шаумян, а також особовий склад, котрий виїжджає на чергування.

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Активісти партизанського руху "Атеш" виявили нове розташування російської техніки і військових у Криму. Про це вони повідомили у власному телеграм-каналі 24 лютого.

За даними партизанів, окупанти з'явилися у селі Добрушине Сакського району.

"Окупанти розмістилися на околиці села в будинках місцевих жителів. Найімовірніше, тут розташований командний пункт ЗРК С-400, що дислокований біля села Шаумян, а також особовий склад, котрий виїжджає на чергування", — йдеться у повідомленні, в якому активісти руху спротиву навіть навели координати об'єкта.

Партизани запевнили, що систематично проводять розвідувальну діяльність зі збору інформації про розміщення військ противника, котру оперативно передають до Сил оборони України.

Останні повідомлення від руху спротиву "Атеш"

У процесі розвідувальних дій на території Криму партизани виявили військовий об'єкт Збройних сил Російської Федерації — дивізіон протиповітряної оборони. Він розташувався в Сакському районі і містить комплекс С-400 і радіолокаційну станцію.

Українські партизани буквально днями показали, як завантажуються військові кораблі РФ. Активісти партизанського руху "Маріуполь спротив" зуміли пробратися в Новоросійськ і зафільмувати процес наповнення кораблів військовим вантажем.

Крім того, українське підпілля зафіксувало прибуття великої кількості танків на залізничній станції в Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму.

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Фокус писав, що 24 лютого поблизу Роботиного у Запорізькій області бійці Сил оборони України вчотирьох відбили російський наступ переважаючих у кілька разів сил противника.