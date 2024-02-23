"Гарячий привіт росіянам": партизани показали місце стоянки кораблів РФ у Новоросійську (фото)

За слова радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у цьому місці відбувається процес навантаження військових вантажів.

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Партизани виявили місце, де кораблі причалюють у порту Новоросійська, Російська Федерація. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Він повідомив, що Маріупольському опору вдалося зафіксувати місце швартування військових кораблів у порту Новоросійська — там відбувається процес навантаження військових вантажів.

"НашіОчіСкрізь передають гарячий привіт росіянам і готуються зустрічати все це в портах Приазов'я", — додав він.

Партизани показали місце стоянки кораблів окупантів у Новоросійську Партизани показали місце стоянки кораблів окупантів у Новоросійську

Нагадаємо, що в грудні 2023 року в районі бухти Новоросійська пролунали вибухи, після яких на протилежному березі спалахнула пожежа. Також жителі міста чули звуки стрільби автоматичної зброї.

Раніше повідомлялося, що після серії успішних атак по кораблях Чорноморського флоту РФ окупанти перевели носії крилатих ракет і підводні човни в Новоросійськ. Однак на цій базі, зазначив представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, немає логістики для завантаження ракет.

При цьому капітан запасу першого рангу ВМС України Андрій Риженко повідомив Фокусу, що навіть зробивши передислокацію третини свого Чорноморського військового флоту до Новоросійська та Абхазії, окупанти не зможуть гарантувати його безпеку, тому що всі пам'ятають приклад "Оленєгорського гірника", якого атакували ВМС України в серпні цього року в Новоросійську.