"Відсутня логістика": окупанти не можуть завантажувати ракети у Нооросійську, – ВМС України

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, для окупантів є два варіанти дій: або будувати інфраструктуру в Новоросійську, або переходити в Севастополь, що небезпечно для ворога.

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Після низки успішних атак України по російських кораблях окупанти перевели носії крилатих ракет та підводних човнів в Новоросійськ, але там немає логістики для їх завантаження. Про це повідомляє речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Російські війська передислокували до Новоросійська носії крилатих ракет, проте логістика для обслуговування залишилась в тимчасово окупованому Севастополі.

"Ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, тому що зараз ворог стикнувся з проблемою відсутності логістики", — пояснив Плетенчук.

Він також додав, що окупанти не можуть завантажувати крилаті ракети "Калібр" в Новоросійську. Відтак поки вони не створять інфраструктуру для завантаження ракет, застосовувати вони їх не зможуть. Плетенчук заявив, що для завантаження ракет потрібно переходити в Севастополя, а це небезпечно для російських кораблів.

До того ж російська армія накопичує ракети, а для цього потрібно їх виробляти, тому окупант витримує паузу у застосування ракет. Також у ВМС повідомили, що на цей час окупанти тримають 2 кораблі в Чорному та Азовському морях. Ще 2 кораблі знаходяться в Середземному морі, серед них один є носієм "Калібр" із загальним залпом ракет до 8 одиниць.

Нагадаємо, 12 листопада в Мінцифри заявили, що українські морські дрони уразили 7 російських кораблів у Чорному морі.

24 жовтня ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко заявив, що дві третини кораблів Чорноморського флоту базуються у Криму, третина — у Новоросійську.