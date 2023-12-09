У Новоросійську чути вибухи і стрілянину: місцеві жителі побачили пожежу (відео)

За інформацією російських ЗМІ, місцеві жителі були налякані звуками стрілянини та вибухів, оскільки влада не попередила про "заплановані навчання".

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У районі бухти Новоросійська пролунали вибухи, після яких на протилежному березі спалахнула пожежа. Також жителі міста чули звуки стрільби автоматичної зброї. Про це 9 грудня повідомили автори Telegram-каналу ASTRA.

"Близько 11:55 було чути вибухи, приблизно до 12:20 вони припинилися, але почалися автоматні черги, а тепер на протилежному березі бухти щось дуже схоже на пожежу. Пожежа тільки розгорається", — розповів ASTRA житель Новоросійська.

Місцеві ЗМІ з посиланням на коментарі керівника Управління ЦО та НС Новоросійська Ігоря Васильєва повідомили, що біля військової бази нібито проводитимуть навчання.

Однак місцеві пабліки пишуть, що вибухи та стрілянина налякали мешканців Новоросійська, оскільки влада ні про які навчання населення не попереджала.

Зазначимо, що повідомлення про нібито навчання, що проводяться, у соцмережах з'явилося приблизно за 10 хвилин, як жителі почули звуки вибухів. Також на момент публікації українські офіційні джерела не повідомляли про проведення військової операції в районі Новоросійська.

"Це не стрілянина, а вибухи якісь, чути дуже сильно на набережній. Чому тільки народ не попереджають, завжди ж пишуть про навчання", — цитують слова городянки Ксенії видання "Кубанские новости".

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Раніше повідомлялося, що після серії успішних атак по кораблях Чорноморського флоту РФ окупанти перевели носії крилатих ракет і підводні човни в Новоросійськ. Однак на цій базі, зазначив представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, немає логістики для завантаження ракет.