Перемога ЗСУ в Чорному морі: чому РФ не запускає ракети "Калібр" по Україні та що чекати взимку

Українські військові здивували багатьох західних експертів, показавши справжній професіоналізм у Чорному морі за останні півроку. Ракети ЗСУ легко вражали військові об'єкти і дорогі кораблі в Криму. Фокус з'ясував, як успішні спецоперації змушують ворога забути про ракетні удари по тилу України.

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Західні експерти звертають увагу на важливе досягнення Збройних сил України за останні півроку. Українці здобули справжню перемогу в Чорному морі: стримали Чорноморський флот РФ і самі відкрили зерновий коридор, каже історик Єльського університету Тімоті Снайдер у свіжому випуску подкасту британського видання The Daily Telegraph.

"Військові успіхи пройшли повз телеекрани, багато хто не звернув на них уваги. Але це дійсно значуще явище, на загальний подив, Україна стримала Чорноморський флот РФ і відкрила коридор для комерційної торгівлі зерном", — наголосив експерт.

Колишній капітан фрегата Королівського флоту Великої Британії Том Шарп, оглядач The Daily Telegraph, згадав успішну бойову операцію ЗСУ 13 вересня: того дня британські ракети Storm Shadow прилетіли в Севастопольський морський завод у Південній бухті.

Аналітик робить акцент на підготовці до атаки. Українські спецпризначенці за кілька тижнів до операції знищили російські радари ППО С-400 ракетами "Нептун".

У підсумку ракети Storm Shadow майже вщент спалили дорогий десантний корабель "Мінськ" і знищили підводний човен "Ростов-на-Дону", носій чотирьох ракет "Калібр". У результаті ЗС РФ довелося відводити інші кораблі до села Верхньосадове в Нахімовському районі Севастополя.

Низка успішних атак призвела до того, що в доступному для огляду майбутньому росіяни виключать з бойового порядку десантні кораблі постачання і підводні човни з ракетами "Калібр". Список втрат Чорноморського флоту розширюється. Якщо росіяни виведуть флот із Севастополя назад у Новоросійськ, це вдарить по лінії постачання їхніх військ у Криму, зауважив Шарп.

Операції ЗСУ в Чорному морі, проведені без підтримки західної авіації, підкреслюють реальну міць української розвідки. Можливо, фахівці зможуть досягти кінцевої мети — звільнення Криму, пише в колонці для видання The Hill професор із вивчення національної безпеки РФ в Інституті стратегічних досліджень Військового коледжу армії США Стівен Бланк.

"Морська війна сильно пов'язана із сухопутною. Вашингтон повинен побачити цей зв'язок і забезпечити Україну відповідним озброєнням", — додає він.

Армія Росії задіє "Шахеди" і ракети: прогнози на зиму

Український журналіст Роман Шрайк 1 грудня представив оцінку рівня використання ЗС РФ ракет морського базування "Калібр" і Х-101/555. Судячи з даних, у жовтні та листопаді 2023 року взагалі не було запусків цих снарядів.

Загалом у Росії виробляють максимум 100 таких ракет на місяць, тому за два місяці можливе накопичення близько 200 далекобійних ракет. У грудні-січні окупанти можуть виробляти до 200 пусків на місяць. Після цього армія Росії змушена буде повернутися в режим "виробив — запустив", доповнює Шрайк.

"200 ракет на місяць ми вже бачили наприкінці 2022 року і травні-червні цього року. Головна зміна за рік — у РФ стало більше "Шахедів". Побоюватися варто не ракет, їх більше не стало, а комбінованих пусків ракет і дронів", — підкреслює він.

Зараз у районі Севастополя стоять щонайменше два ракетоносії, але для обстрілів цілей у тилу України їх не використовують. Один із кораблів виконує завдання засобів ППО проти українських дронів-камікадзе, каже Фокусу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Окупаційні війська вивели на бойове чергування в Чорне море і фрегат "Адмірал Макаров", що несе мінімум вісім крилатих ракет "Калібр". Інші ракетоносії чекають у бухті міста Новоросійськ, але небезпека пусків "Калібрів" по Україні зберігається. Ракета може вражати цілі на відстані до 2 500 кілометрів.

"Якщо ракети запустять із Новоросійська, то вони спокійно можуть долетіти до Західної України", — пояснює експерт.

"Калібри" простоюють: чому росіяни бережуть ракети?

Росіяни вичікують погіршення погоди, сильних морозів і посилення навантажень на українську енергосистему, тому й бережуть ракети. Крім критичної енергоінфраструктури, ворог може цілитися у великі залізничні вузли, мости та інші важливі логістичні шляхи, вважає Владислав Селезньов.

Зараз ЗС РФ зосередилися на атаках дронами Shahed для обчислення українських систем ППО. Під час масованих ракетних ударів загарбники спробують обійти їх, вважає військовий.

За оцінками інженера-кораблебудівника, військово-морського експерта Володимира Заблоцького, із Севастополя практично нереально запустити ракети "Калібр". Місто опинилося в зоні досяжності українських ракет. Північно-Західна частина Чорного моря також повністю в зоні ураження українських ракет і дронів.

Самі військові РФ часто роблять помилки, які на руку ЗСУ. Наприклад, вони залишають кораблі-ракетоносії на відкритому рейді, що робить їх легкими мішенями. Завдяки цьому в ніч на 4 серпня біля Новоросійська було пошкоджено великий десантний корабель Північного флоту РФ "Оленегорский горняк".

Снарядні запаси росіян неабияк поріділи після удару по залізниці в Джанкої на початку березня 2023 року. Тоді росіяни везли багато крилатих ракет "Калібр НК".

Ще один важливий момент полягає в погодних умовах. Постійні шторми в Чорному морі не дають працювати російським кораблям", — каже фахівець Фокусу.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про входження нових військових кораблів до складу ВМФ РФ. До кінця 2023 року в окупантів з'явиться три підводні човни, які зможуть стріляти ракетами "Калібр".

Фокус раніше писав, що Росія накопичила понад 800 ракет, серед яких є "Калібри", "Іскандери" та інші. Минулого року ЗС РФ встановили "рекорд грудня" — запустили по Україні 236 ракет за місяць.