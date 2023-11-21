Мислять "логічно": чи повторять ЗС РФ минулорічний "рекорд грудня" — 236 ракет за місяць

Росіяни вважають, що масовані атаки по інфраструктурі нашої держави змусять українців "розхитувати свій уряд і вимагати сісти з ними за стіл переговорів".

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Російська Федерації накопичила більше 800 точних ракет, серед яких "Калібри", "Іскандери" тощо. Їх ворог використає для атак на інфраструктуру України. Однак поки не відомо, чи ворог повторить свій "рекорд" 2022 року, запустивши найбільшу кількість ракет одночасно. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник інтерв’ю для OBOZ.UA

За його словами, вздовж лінії розмежування тривають бої, проте окупанти не збираються бити по окопах крилатими ракетами, вартість яких складає 16 мільйонів доларів. Експерт наголосив, що такий вид керованих ракет створений, аби наносити удари на далекі відстані по об’єктах, які "дошкульні для всієї держави, а не тільки для зони бойових дій".

Росіяни хочуть змусити українців сісти за стіл переговорів

За словами експерта, немає" ані найменшого сумніву", що окупанти атакують обʼєкти енергетичної інфраструктури України. Черник переконаний, що такі удари є цілком прогнозованими, з урахуванням "елементарно простої психології терориста".

"Росіяни мислять дуже просто і логічно. Якщо українців не можна примусити повернутися до них, назад в Росію, значить, треба нищити", — каже полковник запасу.

Експерт підкреслив, що нині не відомо чи повторять ЗС РФ минулорічний "рекорд грудня" — 236 ракет за місяць, або ж перший день широкомасштабного вторгнення, коли окупантами було випущено 120 ракет.

"В зимовий період найкраще нищити інфраструктуру, щоб українці мерзли, страждали від холоду тощо", — наголошує Черник.

Полковник запасу додав, що на думку росіян, масовані атаки по інфраструктурі нашої країни змусять українців "розхитувати свій уряд і вимагати сісти з ними за стіл переговорів".

Росія готується атакувати енергетику України: деталі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю закордонним ЗМІ 17 листопада повідомив, що Російська Федерація готується до обстрілів енергетичних об'єктів України в зимовий період. Але, ймовірно, атаки не будуть такими масштабними, як минулого року. Президент вважає, що наша країна краще підготовлена до можливих російських ударів, ніж у 2022 році.

Окрім того, того ж дня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ підвищує градус перед можливими обстрілами енергетики. За її словами, зараз відстежується активність на аеродромах стратегічної авіації противника. Зараз у Чорному морі угруповання військових кораблів невелике. Однак росіяни вивели на чергування фрегат Чорноморського флоту ВМФ РФ. Це вісім ракет "Калібр", які готові до застосування.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чорноморський флот втратив сім кораблів і один підводний човен.

Окрім цього, 3 листопада у Зеленського розповіли про відповідь на обстріли РФ. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відповідатиме на удари Збройних сил Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі.