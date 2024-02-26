Підбадьорили Путіна: невдачі ЗСУ на фронті є результатом "боязкості" Заходу, — FT

За словами журналістів, західні партнери не докладають достатніх зусиль у передачі зброї Києву і введенні санкцій проти РФ.

Українці повною мірою усвідомлюють мету президента РФ Володимира Путіна у війні. Вражаюче прагнення народу до перемогинад РФ з 2014 року супроводжується також значною внутрішньою боротьбою за позбавлення від спадщини радянської епохи. Однак західні країни діють не настільки рішуче, що грає на руку диктатору. Про це пише видання Financial Times.

Для тих, хто не користується схваленням Путіна — це можуть бути як російські критики, так і колишні прихильники, а також українці, яких він не визнає за окрему націю, будь-яке намагання позбутися його впливу розглядають як порушення довіри, подібно до того, як це робиться у світі злочинності, і піддають суворим заходам покарання.

За даними видання, протистояння Росії та України — це не просто конфлікт за територію або приналежність до НАТО. Це скоріше боротьба за спосіб життя, в якій Москва пропонує лише відновлення радянської епохи та окупацію, що руйнує суспільство. Про це свідчить жорстокість у Донбасі та інших районах, подібних до подій у Бучі.

Ні зовнішньому, ні внутрішньому протиборству ще не настав кінець, проте важливо розуміти, що вони взаємопов'язані. Якби західні союзники України усвідомили це повністю, вони були б більш чесними щодо своєї невпевненості, яку не можна приховати ні підтримкою, ні фінансовою допомогою, яку вони надали.

"Ця боязкість найбільш помітна в питанні озброєння. Україна намагається утримати лінію фронту, але не може зробити це через брак боєприпасів. І невдачі ЗСУ є результатом того, що західні лідери на ранньому етапі відхилили прохання Києва про надання винищувачів або не змогли об'єднати обіцянку надати боєприпаси з невідкладними діями, необхідними для їхнього виробництва", — пишуть у статті.

Журналісти підкреслюють, що те саме стосується й економічних заходів.

"Санкції Заходу мають занадто багато недоліків, лазівок і недостатнього правозастосування, щоб їх перерахувати. Як наслідок, за перший рік повномасштабної війни ЄС заплатив Росії за нафту і газ набагато більше грошей, ніж дав Україні за два роки, і дозволив процвітати бізнесу з обходу санкцій. За останній рік санкції стали більш ефективними, але краще було б ввести їх раніше", — повідомляє видання.

Якби два роки тому країни, які ухвалили рішення заморозити російські резерви, пішли далі й повністю вилучили їх, то сьогодні ці кошти могли б бути використані для потреб України та фінансування відновлення, що ще більше зміцнило б її здатність до опору.

"Передчасна "обережність" продовжила страждання в Україні, підбадьорила російського диктатора, який вважає, що може перечекати західних прихильників Києва, і збільшила ціну, яку доведеться заплатити, щоб відтіснити його назад. Те, чого можна було досягти раніше, тепер може бути досягнуто тільки за більший час і більшою ціною", — пише Financial Times.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони Великої Британії 20 лютого припустили, що Збройним силам Росії бракує боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, тому їм потрібен період відпочинку та перепідготовки.