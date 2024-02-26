Лише на своїх умовах: Зеленський вказав на важливий момент щодо закінчення війни (відео)

Володимир Зеленський підкреслив, що саме після анексії Криму народився російський реваншизм, коли відчув свою безкарність і те, що світ здатен заплющити очі на такий воєнний злочин, на неприховану окупацію чужої території.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди 10-ї річниці окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначають 26 лютого. Відео з виступом президента розміщено на його офіційному вебпредставництві.

Український лідер наголосив, що разом з російськими окупаційними військами на півострів прийшли приниження, знущання, репресії і страх. І підкреслив, що саме тоді народився російський реваншизм, коли відчув свою безкарність і те, що світ здатен заплющити очі на такий воєнний злочин, на неприховану анексію чужої території.

"Ми маємо нарощувати реальну протидію російському злу. На всіх рівнях. В усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права — сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, — право жити у своєму домі", — констатував Зеленський.

Президент зауважив, що Україна може завершити цю війну лише на своїх умовах, повернувши з окупації власну землю і людей, притягнувши російських реваншистів до справедливої відповідальності за скоєне.

"Війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають йти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим. Боротися за Крим. Чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною й хоче поширити також на землях інших народів", — сказав очільник держави.

Він нагадав, що безумовним пріоритетом України є повернення всіх українських полонених, всіх депортованих і з Криму, й інших тимчасово окупованих територій, і звільнення кримських політв’язнів. І подякував всім, хто не забуває про Крим і допомагає визволяти людей, хто зберігає віру в справедливість, її силу та в Україну.

"І хай нагородою всім, хто бореться заради України та справедливості, буде перемога", — завершив президент.

Фокус повідомив ключові тези з пресконференції президента України Володимира Зеленського "Україна. Рік 2024".