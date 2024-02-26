Найважче попереду: 2024 рік стане випробовуванням для Зеленського, — The Guardian

У ЗМІ наголосили, що українці втомлені через війну, а міжнародна підтримка "розколюється". Зі слів джерел, сам Володимир Зеленський останнім часом з’являвся на зустрічах виснаженим.

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Третій рік повномасштабної війни в Україні може стати найважчим для президента Володимира Зеленського. Про це йдеться у матеріалі The Guardian від 25 лютого.

У ЗМІ зазначили, що перед лідером на найближчі місяці стоїть "незавидне завдання", адже йому доводиться "дуже важко балансувати".

"Українське суспільство виснажене війною, а міжнародна підтримка розколюється, що призводить до критичної нестачі боєприпасів на фронті. В той самий час більшість українців не бажають підтримувати ідею мирної угоди, враховуючи те, що буде мало механізмів, щоб змусити Росію її дотримуватися, і ризикують просто дати Москві час поповнити свої сили та знову вдарити по Україні", — йдеться у статті.

Журналісти наголосили, що важливості третього року повномасштабної війни не приховує і сам Зеленський. Президент під час пресконференції 25 лютого заявив, що 2024 буде вирішальним — роком "викликів як внутрішніх, так і зовнішніх".

Водночас Зеленський визнав, що майбутнє України також залежить від зовнішніх факторів, зокрема настроїв у США. Він підтвердив, що президентство Дональда Трампа стало б катастрофою.

"Окрім цих зовнішніх проблем, значною мірою поза його контролем, цей рік також може бути важким для Зеленського внутрішньо. Хоча він все ще має високий рейтинг схвалення серед українців, він більше не вважається недоторканним, а політична конкуренція повертається в Україну", — підкреслили у виданні.

Декілька джерел стверджують, що на останніх зустрічах президент виглядав виснаженим. Проте під час пресконференції він показав, що сповнений рішучості та тримає усе під контролем. Водночас коли запитання стосувались внутрішньої політики, на думку журналістів, Зеленський "переходив у оборону".

"Згуртовуючи світ, щоб продовжувати підтримувати Україну, він залишається переконливим оратором і неодноразово наголошував на ставках у час, який може виявитися найважчим роком війни. Для Києва ставки залишаються екзистенційними", — додали у ЗМІ.

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ попередили, що попри значні втрати Чорноморський флот РФ залишається небезпечним для України.

У ЗМІ інформували, що Пентагон порушив понад 50 кримінальних справ, які стосуються військової допомоги Україні.