Російський "сенатор" Дмитро Рогозін заявив, що міністр оборони США до хвороби "любив фотографуватись з пігмеями". Так він підписав фото Остіна з Володимиром Зеленським та Рустемом Умєровим.

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Російський політик та "сенатор" тимчасово окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін порівняв міністра оборони США Ллойда Остіна з мавпою, а українських політиків з африканцями. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше — Twitter) від 25 лютого.

"До хвороби міністр оборони США Ллойд Остін любив фотографуватися з пігмеями", — написав Рогозін.

Він прикріпив до твіта два фото — пігмеїв з мавпою та Остіна з українськими чиновниками. Окрім голови Міноборони США, на другому знімку можна побачити президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова.

26 лютого Рогозін продовжив гнути лінію порівнянь з мавпами. Цього разу він закликав називати приматами українців загалом.

"Мавп треба називати мавпами", — написав російський політик.

Він прикріпив відео, в якому нарізані танці мавп та кадри, на яких стрибають українці.

Нагадаємо, 11 лютого міністра оборони США Ллойда Остіна госпіталізували через "раптову проблему із сечовим міхуром". У ЗМІ повідомили, що в американського чиновника онкологічне захворювання.

У ISW проінформували, що в Росії не згадували про річницю повномасштабного вторгнення в Україну, щоб приховати свій провал. Зокрема, ЗС РФ не вдалося захопити повністю Луганську та Донецьку області.