Мобілізація в Україні: чи призвуть зараз обмежено придатних

За словами голови Кременчуцького районного військкомату, обмежено придатний військовозобов'язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба в такому фахівцеві

Військовозобов'язані з обмеженими можливостями зазвичай направляються на службу в тилові частини. Кількість доступних позицій для них обмежена, тому мобілізувати велику кількість таких людей немає потреби. Про це заявив керівник Кременчуцького районного ТЦК і СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "Кременчуцький ТелеграфЪ".

"Обмежено придатних, як правило, направляють для проходження служби в тилові підрозділи", — заявив він.

За словами начальника Кременчуцького районного військкомату, таких посад не дуже багато, тому таких військовозобов'язаних не мобілізують у великій кількості.

"Однак наголошую — такий чоловік придатний до проходження служби, але з певними обмеженнями. Щоб не було плутанини. Такий військовозобов'язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба в такому фахівці", — пояснив Волков.

Нагадаємо, 20 лютого в Мінстратегпромі повідомили, що в Україні змінили критерії для визначення підприємства важливим для національної економіки, що в результаті стає підставою для бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації.

Зі свого боку секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко 21 лютого повідомив, що народні депутати подали до другого читання нового закону про посилення мобілізації №10449 уже понад 2,5 тисячі правок.