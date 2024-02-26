У Швеції опозиція тисне на уряд щодо постачання літаків JAS-39 Gripen Україні, — Аftonbladet

Представники Центристської партії наполягають на тому на тому, щоб літаки відправили Україні, ще до прийняття Швеції в НАТО.

Після того, як парламент Угорщини проголосує за заявку Швеції на вступ до НАТО, має бути негайно ухвалене рішення про відправку Jas Gripen в Україну. Такі вимоги уряду висунули шведські соціал-демократи. Про це пише видання Аftonbladet.

Представники Центристської партії наполягають на тому на тому, щоб літаки відправили Україні, ще до прийняття Швеції в НАТО. Усі опозиційні партії зайняли позитивну позицію, але соціал-демократи з умовою, що Швеція повинна спочатку вступити в НАТО.

"Якщо ми щось знаємо про Україну, то це те, що панування в повітрі означає все, щоб перемістити фронт. Якщо ми ухвалимо це рішення, це чудово", – каже лідер партії Мухаррем Демірок.

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"У всіх своїх оголошеннях Збройні сили чітко заявляли, незалежно від системи озброєння, що повторне придбання для шведської сторони має відбуватися за тим, що ми резервуємо. Це надзвичайно важливо", — каже Демірок.

Він зазначив, що виробник Jas Saab був відкритий, що компанія має низку готових корпусів, а це означає, що можна відносно швидко замінити літаки, які відправляються в Україну.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що знищення ще одного російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не вплине на удари окупантів по містах України.

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