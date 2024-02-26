У Пісочині на Харківщині собака врятував чоловіка від ракетного удару

На підприємствах у момент удару перебували охоронці. Було серйозно пошкоджено техніку й ангари із продукцією

25 лютого ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по селищу Пісочин на Харківщині. Під обстріл потрапили 2 підприємства. На одному з них охоронця від смерті врятував собака. Про це "Суспільне Харків" розповів голова Пісочинської громади Олег Чернобай.

Внаслідок двох ракетних ударів були пошкоджені автотранспортне та сільськогосподарське підприємства. У багатоквартирних будинках, які розташовані поряд, вибило вікна.

За словами очільника громади Олега Чернобая, поранених немає. На підприємствах у момент удару перебували охоронці. Одного з них від поранення врятував собака.

"Він за декілька секунд до удару почав гавкати. Охоронець вийшов і рушив у інший бік від місця влучання. На кожному з підприємств перебували по одному сторожу. Люди залишилися живими, це — найголовніше", — каже Олег Чернобай.

Внаслідок нічної атаки РФ на підприємствах було серйозно пошкоджено техніку й ангари із продукцією. Власники підприємств спільно із комісією селищної ради фіксують наслідки та підраховують збитки.

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