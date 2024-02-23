Собака не залишає руїни зруйнованого будинку після обстрілу в Мирнограді, — МВС (фото)

За даними ОВА, російські війська вночі атакували приватний сектор Мирнограда керованими ракетами С-300. Загинула одна людина, тіло дістали з-під завалів.

Related video

На руїнах зруйнованого будинку в Мирнограді на Донеччині залишається собака Жужа, яка жила тут із цуценячого віку. Під час обстрілу, за словами правоохоронців, тварина могла отримати контузію. Про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram-каналі.

"Собаку, очевидно, контузило. Його господарям дивом вдалося вижити, проте росіяни позбавили їх будинку та всього, що люди наживали роками", — ідеться в публікації.

Обстріл Мирнограда Фото: Нацполіція

Обстріл Мирнограда

Обстріл Мирнограда

У п'ятницю, 23 лютого, після обстрілів у Мирнограді з-під завалів будинку дістали важко пораненого 67-річного чоловіка. Жителя міста терміново госпіталізували. Але він помер у реанімації. За попередньою інформацією, російські війська вночі атакували приватний сектор Мирнограда керованими ракетами С-300.

Місцева влада повідомила, що критична інфраструктура та служби міста працюють у посиленому режимі. Забезпечено роботу лікарень і соціальних установ.

Нагадаємо, що 1 лютого російські війська в Мирнограді обстріляли школу ракетою "Гром-Е1". Це нова російська ракета на базі Х-38. Розробили її в корпорації "Тактичне ракетне озброєння", де також велися роботи над УПАБ-1500В й іншими боєприпасами.

Також повідомлялося, що під час обстрілу в Мирнограді російська ракета влучила в "Пункт незламності". За даними ОВА, війська РФ завдали удару по місту о 1:00. Згідно з попередніми даними, противник застосував зенітні керовані ракети С-300.