Від Challenger 2 до радянської техніки: як у Великій Британії виготовляють запчастини для ЗСУ

Щоб налагодити виробництво комплектуючих для радянської бронетехніки, британські фахівці вдалися до музейних експонатів і довідкових документів часів Холодної війни. Також у вирішенні завдання брали участь технічні експерти з бронетехніки.

Британська компанія Defence Equipment & Support (DE&S) уклала кілька контрактів із провідним світовим розробником і виробником танкових гусениць компанією Cook Defence Systems (CDS) на постачання запчастин для 500 українських бронемашин. Про це повідомляє британське видання UK Defense Journal.

Цікаво, що крім постачання гусениць для машин, переданих Великою Британією Україні, включно з основними бойовими танками Challenger 2, компанії CDS також доручили виготовити гусениці для машин радянської епохи, які використовує значна частина української армії.

Як розповів директор фірми Вільям Кук, CDS має досвід виготовлення гусениць для збройних сил союзників, але завдання випускати комплектуючі для зразків радянської техніки виявилося особливим.

"Нам довелося перепроєктувати радянське обладнання, використовуючи обмежений довідковий матеріал і безліч власних ноу-хау, працюючи водночас із доступними нам виробничими процесами й матеріалами, а не з оригінальними російськими",- зазначив Кук.

За його словами, виробництво налагоджується оперативно, оскільки від термінів постачання залежать життя українських бійців.

Примітно, для того, щоб розробити нові гусениці, сумісні з радянськими машинами, фахівцям CDS довелося вдатися до допомоги музейних експонатів, довідкових документів часів Холодної війни і технічних експертів з бронетехніки. При цьому під час виробництва застосовуються сучасні технології, як-от лазерне сканування і цифровий рентгенівський контроль.

"Одним із найскладніших завдань було майже подвоєння обсягів виробництва. Ми змінили конфігурацію виробничих ліній і найняли нових співробітників, де це було можливо. Усі працюють винятково напружено, але ми неймовірно пишаємося тим, що змінюємо світ на краще", — наголосив Кук.

Зі свого боку директор компанії-замовника DE&S Анна-Лі Рейлі зазначила, що британці показали приклад майстерності та винахідливості й вирішили завдання за принципом "я можу це зробити".

"Компанія застосувала свій перевірений виробничий досвід і об'єднала його з творчим підходом, щоб знайти рішення, яке приносить величезну користь Україні", — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що в Rheinmetall вперше показали зображення прототипу танка Challenger 3. Британці взяли за основу танк Challenger 2 і повністю його переробили, зробивши його найпотужнішим танком для НАТО.