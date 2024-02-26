У тимчасово окупованій Макіївці горить нафтобаза, — ЗМІ (фото, відео)

Чергова нафтобаза трохи втомлась та пішла на "перекур", повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області палає нафтобаза. Про це повідомляє народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін, а також низка Telegram-каналів у понеділок, 26 лютого.

"Пишуть, що в окупованій Макіївці палає нафтобаза", — написав Мисягін.

Місцеві пабліки перші фотографії почали публікувати близько 17:00. Над містом з різних районів помітний чорний стовп диму.

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Ближче до 18:00 у соцмережах писали, що у Макіївці нібито горить лісосмуга.

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Місцеві жителі повідомляли про дим чорного кольору.

Фото: скриншот

Про пожежу на нафтобазі повідомив у Telegram радник міського гоолви Маріуполя Петро Андрющенко.

"Макіївка. Чергова нафтобаза трохи втомлась та пішла на "перекур", — написав він.

Представники окупаційної влади причину займання поки не коментували.

Нагадаємо, 19 лютого у тимчасово окупованій Макіївці місцеві жителі зранку чули вибухи. У місті здійнявся стовп диму. Місцеві пабліки писали, що над Донецьком і Макіївкою працювала ППО, а мешканці міст чули звуки "прильотів". Моніторинговий канал Monitor стверджував, що в Макіївці уражено російську нафтобазу.

15 лютого горіла нафтобаза у російському Курську. Губернатор області Роман Старовой звинуватив у всьому український безпілотник, який нібито атакував об'єкт.