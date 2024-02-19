В окупованій Макіївці пролунали вибухи: під обстріл потрапила нафтобаза РФ, — соцмережі (відео)

У пабліках стверджують, що вранці російські комплекси ППО активно працювали в небі над Донецьком та Макіївкою. Зі слів місцевих, вони також чули звуки "прильотів".

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У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області у понеділок, 19 лютого, зранку були чути вибухи і піднявся стовп диму. Про це повідомляють телеграм-канал "Новости Донбасса" і локальні соцмережі.

За інформацією місцевих пабліків, над Донецьком і Макіївкою цього ранку працювала ППО, а мешканці міст чули звуки "прильотів".

Моніторинговий канал Monitor стверджує, що в Макіївці уражено російську нафтобазу.

Судячи з густого чорного диму, яке зафіксовано на відео, удар дійсно прийшовся по нафтобазі, що підтверджують місцеві мешканці. Також частково знеструмлено Червоногвардійський район міста. Без електроенергії наразі залишилося 15 котельних і селища Крупської, Горького, Карла Маркса і Першотравневий. За попередніми даними, постраждалих немає.

Окупаційна влада на момент публікації новини не прокоментувала подію.

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"Дуже гучні хлопки": росіяни заявили про атаку безпілотників на Брянщині (фото)

Нагадаємо, 2 лютого у місцевих каналах зʼявилась інформація, що жителі Брянська та Брянської області почули сигнал повітряної тривоги та повідомлення по радіо, в якому їх попереджали про загрозу хімічної атаки. Крім того, на відео зафіксували проліт невідомих БПЛА.

Зазначимо, 30 січня жителі Брянської області розповідали про чергову атаку безпілотників. Згідно з заявами представників влади, пристроїв було три і їх усі начебто знешкодили сили ППО. 19 січня стало відомо про вибух на нафтобазі, розташованій у місті Клинці за 50 км від українсько-російського кордону. В ГУР Міноборони заявили, що дійсно провели диверсію на території ворога.