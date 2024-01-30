У РФ заявили про атаку Брянської області трьома БпЛА: що відомо (карта)

Губернатор Брянської області відзвітував про відсутність пошкоджень та руйнувань, а в Міноборони РФ про атаку дронів не повідомлялося.

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У Брянській області на кордоні з Україною було неспокійно. Територію РФ атакували три українські дрони. Про це в своєму телеграм-каналі 30 січня повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"Припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА. Три безпілотні літальні апарати літакового типу пригнічені за допомогою спеціального обладнання безпосередньо на кордоні з Брянською областю співробітниками Управління Федеральної служби військ нацгвардії РФ по Брянській області", — проінформував губернатор.

Традиційно він відзвітував, що внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає, але "оперативні та екстрені служби працюють на місці". Що саме атакували БпЛА і коли, Богомаз не сказав.

В Міноборони РФ про атаку трьох безпілотників на території Брянщини не повідомлялося.

Брянська область. Карта.

Українські пабліки про атаку трьох безпілотників на Брянщину теж поки інформації не оприлюднювали.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони РФ заявили, що у ніч проти 30 січня сили ППО РФ збили 21 український БпЛА. Дрони нібито намагалися атакувати аеродром на околиці Тули та нафтобазу у Калузі.

Раніше у Росії заявили про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони у трьох районах Брянської області. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.