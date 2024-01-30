В РФ заявили об атаке Брянской области тремя БпЛА: что известно (карта)

Губернатор Брянской области отчитался об отсутствии повреждений и разрушений, а в Минобороны РФ об атаке дронов не сообщалось.

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В Брянской области на границе с Украиной было неспокойно. Территорию РФ атаковали три украинских дрона. Об этом в своем телеграм-канале 30 января сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Брянской области", — проинформировал губернатор.

Традиционно он отчитался, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет, но "оперативные и экстренные службы работают на месте". Что именно атаковали БпЛА и когда, Богомаз не сказал.

В Минобороны РФ об атаке трех беспилотников на территории Брянщины не сообщалось.

Брянская область. Карта.

Украинские паблики об атаке трех беспилотников на Брянщину тоже пока информации не обнародовали.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 30 января силы ПВО РФ сбили 21 украинский БПЛА. Дроны якобы пытались атаковать аэродром на окраине Тулы и нефтебазу в Калуге.

Ранее в России заявили об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны в трех районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.