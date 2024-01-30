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В РФ заявили об атаке Брянской области тремя БпЛА: что известно (карта)

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Иллюстративное фото

Губернатор Брянской области отчитался об отсутствии повреждений и разрушений, а в Минобороны РФ об атаке дронов не сообщалось.

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В Брянской области на границе с Украиной было неспокойно. Территорию РФ атаковали три украинских дрона. Об этом в своем телеграм-канале 30 января сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Брянской области", — проинформировал губернатор.

Традиционно он отчитался, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет, но "оперативные и экстренные службы работают на месте". Что именно атаковали БпЛА и когда, Богомаз не сказал.

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В Минобороны РФ об атаке трех беспилотников на территории Брянщины не сообщалось.

Брянская область. Карта. Fullscreen
Брянская область. Карта.

Украинские паблики об атаке трех беспилотников на Брянщину тоже пока информации не обнародовали.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 30 января силы ПВО РФ сбили 21 украинский БПЛА. Дроны якобы пытались атаковать аэродром на окраине Тулы и нефтебазу в Калуге.

Ранее в России заявили об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны в трех районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.