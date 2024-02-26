Не дадуть ворогу зробити "легку прогулянку": в Часовому Яру ЗСУ проводять інженерні роботи (карта)

Російські окупанти намагаються атакувати "як у лоб, так і по флангах" з використанням різних штурмових загонів, повідомив Євлаш.

На Донеччині поблизу міста Часів Яр Сили оборони зводять укріплення. Вони не дадуть ворогу просуватися далі. Про це в ефірі телемарафону 26 лютого повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Біля Часового Яру також проводилися і проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дозволять ворогу просто так здійснити "легку прогулянку". Звичайно, ми будемо бити ворога з усіх напрямків, з усього наявного озброєння, амуніції", — сказав він.

Ілля Євлаш також додав, що російські окупанти намагаються атакувати "як у лоб, так і по флангах" поблизу населених пунктів Іванівське та Богданівка з використанням різних штурмових загонів.

"Ось остання атака була така, вони застосовували багі, оскільки земля досить м'яка зараз там, якщо можна так сказати. І звісно, пішки з амуніцією і БК складно добиратися. Вони використовують такі маневрені всюдиходи, куди можуть сісти кілька людей — 5-6, і на таких апаратах добираються до лінії фронту", — сказав Євлаш.

Також на Куп’янському напрямку ЗСУ звели досить потужні фортифікації.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський готує два плани подальших дій щодо війни з росіянами. Усе залежить від допомоги американців.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ намагаються оточити позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку. Зараз ЗСУ трохи відійшли на більш вигідні позиції під містом, а ЗС РФ закидають їх КАБами з метою вибити.