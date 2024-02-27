В обмін на їжу: КНДР прискорила постачання снарядів до РФ

За даними міністерства оборони Південної Кореї, в обмін на постачання зброї до Росії Пхеньян, схоже, отримує продовольство та інші необхідні речі, а також сировину та частини, які використовуються у виробництві зброї.

Заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, а постачання снарядів до РФ прискорилося. Міністр оборони Шин Вон Сік зробив відповідну заяву, повідомляє Yonhap.

Боєприпаси постачають в обмін на вкрай необхідне продовольство та інші предмети першої потреби. Посадовець наголосив на тому, що існує занепокоєння стосовно передбачуваного постачання зброї Північною Кореєю Росії для її війни проти України зросло, тоді як зруйнована війною країна зіштовхнулась з нестачею боєприпасів через затримку військової допомоги Заходу.

"У той час, як збройові заводи Північної Кореї працюють на 30 відсотків через нестачу сировини та електроенергії, деякі заводи функціонують на повну потужність, які в основному виробляють зброю та снаряди для Росії", — сказав Шин під час зустрічі з журналістами в понеділок.

Він розповів, що Північна Корея відправила в Росію близько 6700 контейнерів після саміту між лідером КНДР Кім Чен Ином і очільником Кремля Володимиром Путіним у вересні. Цієї кількості вистачило достатньо для розміщення приблизно 3 млн снарядів калібру 152 мм або 500 тис. снарядів калібру 122 мм.

Шин сказав, що в обмін на постачання зброї до Росії Північна Корея, схоже, отримує продовольство та інші необхідні речі, а також сировину та частини, які використовуються у виробництві зброї. Передбачається, що обсяг контейнерів з Росії до Північної Кореї буде приблизно на 30 відсотків більшим, ніж той, який відправлявся з Північної Кореї до Росії за цей період.

"Схоже, що на їжу припадає найбільша частка (постачання з Росії), що, як вважають, стабілізувало ціни на їжу в Північній Кореї", — сказав міністр.

Якщо залежність Росії від боєприпасів і зброї КНДР зростатиме, Шин передбачив, що обсяг військової технологічної допомоги РФ, ймовірно, розшириться в майбутньому. З його слів, наразі невідомо, чи запропонують російські військові технологію, пов'язану з літаками та наземним обладнанням, яку шукає Північна Корея.

"Якщо Росія продовжить отримувати більше боєприпасів від Північної Кореї, обсяг передачі технологій може збільшитися", — сказав він.

Нагадаємо, 26 січня аналітики Defense Express повідомили, що по Києву ударили балістичною ракетою з КНДР. У столиці України були знайдені відповідні уламки.